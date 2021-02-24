شركة النظافة ببني وليد تتسلم شاحنة حديثة لنقل القمامة من الحكومة الموقتة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 24 فبراير 2021, 07:13 مساء
شاحنة نقل القمامة التي استلمتها شركة خدمات النظافة ببني وليد من الحكومة الموقتة. (الإنترنت)

تسلمت شركة خدمات النظافة في بني وليد، شاحنة حديثة لنقل القمامة مقدمة من الحكومة الموقتة من أجل دعم أعمال شركة النظافة بالمدينة.

وذكر مصدر بشركة خدمات النظافة ببني وليد لـ«بوابة الوسط» أن الشركة ستستلم 50 صندوق قمامة سيجري توزيعها في عدد من المناطق والشوارع الرئيسية بالمدينة حتى يتمكن المواطنون من وضع القمامة دون الحاجة إلى قطع مسافات كبيرة.

وأضاف المصدر أن الشركة تعاني من قلة الإمكانيات في المعدات والآلات إضافة إلى تأخر مرتبات العمال ونقص المكبات المرحلية ما اضطر المواطنين إلى حرق القمامة الأمر الذي أدى إلى تلوث البيئة في المدينة.

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