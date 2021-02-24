السفير الأميركي يهاتف عقيلة صالح بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة

السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند. (الإنترنت)

أبلغ سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال اتصال هاتفي معه،اليوم الأربعاء، تأكيد واشنطن على ضرورة تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة، بحسب سلسلة تغريدات بالخصوص نشرتها سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر».

وقالت السفارة الأميركية إن «السفير نورلاند تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى اليوم للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن».

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وأضافت السفارة في تغريدة ثانية أن «رئيس مجلس النواب قال إنه يشاطر الرأي القائل بأنه يتعين على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة».

وجاء في التغريدة الثالثة «وتدرك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام» وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعه في تونس في نوفمبر 2020.