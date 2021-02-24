بدء انفراج أزمة نقص الوقود في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 24 فبراير 2021, 05:44 مساء
شاحنة تفرغ حمولته بخزان محطة وقود في بني وليد. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم لجنة الوقود والغاز ببلدية بني وليد، حاتم التويجر، اليوم الأربعاء، بدء انفراج أزمة نقص الوقود التي تشهدها المدينة منذ أيام بعد وصول عدد من شحنات الوقود إلى عدد من محطات التوزيع.

وأوضح التويجر أن عدد المحطات التي استلمت كميات من الوقود بلغت 13 محطة وهي: محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية التي تشمل: محطة مسعود خليفة بطريق الظهرة، محطة علي دروخ بالحي الصناعي، محطة مفتاح العجل اشميخ، محطة أحمد الفقي بطريق المطار، محطة محمود انبية بطريق المطار، محطة شمس الدين ميلاد بسوف الجين، محطة فتحي هيبة المردوم.

وكذلك محطات شركة ليبيا نفط وتضم محطة عادل دروخ بوسط المدينة، ومحطات شركة الطرق السريعة وتضم محطة عبدالماجد الغطاس بطريق المستشفى محطة الوحيشي بحي الدلول، محطة عون الله اذهيبة بتنيناي، ومحطات شركة الراحلة للخدمات النفطية وتضم محطة أبوقرين بحي الأساحقة، ومحطة الدرهوبي بحي المناسلة.

ودعا التويجر المواطنين إلى عدم الازدحام أمام المحطات والتعاون مع أعضاء اللجنة والمشرفين على المحطات، مؤكدا أن هناك عدة شحنات أخرى من الوقود ستصل باستمرار إلى المدينة.

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