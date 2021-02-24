«الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 05:34 مساء
جانب من توقيع الاتفاقية، 24 فبراير 2021. (الشركة الليبية للحديد والصلب)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، توقيع مذكرة تفاهم اليوم مع شركة «B. L. C» التركية لأعمال الدرفلة، لتطوير مصنع القطاعات، فضلًا عن بعض الصيانات الأخرى.

وبحسب الشركة الليبية، في بيان اليوم الأربعاء، تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين إدارة الشركة و«B. L. C» التركية لأعمال الدرفلة.

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ونصت المذكرة على التعاون بين الشركتين في تطوير مصنع القطاعات، وآلات الصب المستمر بمصنع الصلب 2، وصيانة الفرن الأول بمصنع درفلة الشرائط على الساخن، فضلًا عن توفير قطع الغيار لمصانع القضبان والأسياخ.

يشار إلى أن الشركة التي تأسست في العام 1979على مساحة 1200 هكتار، تضم 4 خطوط إنتاج بمصنع درفلة القضبان والأسياخ، ومصنعين للصلب، واثنين آخرين للدرفلة على الساخن والبارد.

وتعدت صادرات الشركة من حديد التسليح 50 ألف طن خلال العام 2019، وكانت الجزائر ولبنان هما الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات، في أحدث بيانات نشرتها الشركة على موقعها الإلكتروني.

جانب من توقيع الاتفاقية، 24 فبراير 2021. (الشركة الليبية للحديد والصلب)
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