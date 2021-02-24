السفير الألماني يتفق مع النويري على ضرورة احترام خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 05:25 مساء
من اليمين النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وسفير ألمانيا أوليفر أوفتشا. (بوابة الوسط)

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إنه اتفق خلال اتصال هاتفي أجراه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري «على ضرورة احترام خارطة الطريق الانتخابية المؤدية إلى الانتخابات في 24 ديسمبر».

وأضاف أوفتشا، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع النويري أيضًا «على أهمية دور مجلس النواب في إعطاء الثقة للحكومة المتوقعة»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، واصفًا اتصاله مع النويري بأنه «بناء».

ولا يزال الخلاف قائمًا بين أعضاء مجلس النواب بشأن المكان الذي يعقد فيه المجلس اجتماعه مكتملًا، وكذلك جدول أعمال الجلسة وما إن كانت ستخصص لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أولًا أم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد
دولى
ضربة فنية تهدد بناء الهيكل الهجومي لبرشلونة
رياضة عالمية
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها