السفير الألماني يتفق مع النويري على ضرورة احترام خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات

من اليمين النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وسفير ألمانيا أوليفر أوفتشا. (بوابة الوسط)

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إنه اتفق خلال اتصال هاتفي أجراه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري «على ضرورة احترام خارطة الطريق الانتخابية المؤدية إلى الانتخابات في 24 ديسمبر».

وأضاف أوفتشا، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع النويري أيضًا «على أهمية دور مجلس النواب في إعطاء الثقة للحكومة المتوقعة»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، واصفًا اتصاله مع النويري بأنه «بناء».

ولا يزال الخلاف قائمًا بين أعضاء مجلس النواب بشأن المكان الذي يعقد فيه المجلس اجتماعه مكتملًا، وكذلك جدول أعمال الجلسة وما إن كانت ستخصص لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أولًا أم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.