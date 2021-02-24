سرقة كابل كهرباء رئيسي يغذي مقر مركز الرصد والمختبر الطبي ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 24 فبراير 2021, 04:22 مساء
مقر المختبر الطبي وسحب العينات في بني وليد. (الإنترنت)

تعرض كابل كهرباء رئيس يغذي مقر مركز الرصد والاستجابة السريعة والمختبر الطبي في بني وليد، اليوم الأربعاء، لعملية سرقة نفذها مجهولون مما أدى إلى انقطاع تام للتيار عن تلك الجهات.

وناشد الناطق الإعلامي باسم لجنة مكافحة فيروس «كورونا» ببني وليد، محمد أبوالنيران عبر «بوابة الوسط» المجلس البلدي بني وليد والجهات الأمنية بالمدينة ضرورة حماية تلك الجهات والمؤسسات المهمة لكي تقوم بعملها المطلوب منها على أكمل وجه.

وأكد أبوالنيران أن فريق الرصد اعتذر عن أخذ العينات الخاصة بفيروس كورونا إلى حين إيجاد حلول وإرجاع الكهرباء إلى المقر، مثنيا على جهود شركة الكهرباء التي تسعى لاسترجاع التيار إلى تلك المؤسسات.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق سرقة عدد من الكابلات الكهربائية من قبل مجموعات خارجة عن القانون في ظل الضعف الأمني الذي تشهده المدينة.

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