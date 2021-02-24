«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من بنغازي إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 02:13 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من بنغازي إلى شحات، تصل سـرعتها غدا إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيصل على هذا الساحل إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سـرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل ظهر غد إلى 25 عقدة على الساحل من بنغازي إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر، ويصل ظهر الغد إلى 3.50 متر على ساحل الجبل الأخضر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا ظهر الغد على ساحل الجبل الأخضر.
- درجة الحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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