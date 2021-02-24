«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من بنغازي إلى شحات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من بنغازي إلى شحات، تصل سـرعتها غدا إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيصل على هذا الساحل إلى 3.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سـرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.