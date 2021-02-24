«تعليم الوفاق» تصدر نموذجا لإقرار الرغبة في الدراسة من المنزل

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة التعليم في حكومة الوفاق نموذجا لأولياء الأمور، وذلك لإقرار الرغبة في دراسة أبنائهم الطلاب خارج المدرسة للعام «2020 - 2021».

ووجه وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، كتابا إلى مراقبي التعليم بالخصوص، اليوم الأربعاء.

ودعا الكتاب إلى إحالة النموذج للمدارس للبدء في ملء البيانات لكل طالب لم يلتحق بمدرسته، واعتبار من لم يلتزم بملء النموذج المشار إليه «متسربا وغير منتظم بالمدرسة».

كما وجه بإرسال النموذج خلال أسبوعين إلى إدارتي التعليم الأساسي والثانوي وفق المرحلة التعليمية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار «تنظيم وضبط آلية عدم التحاق بعض الطلاب بمدارسهم لأسباب تتعلق بالوضع الوبائي».

نموذج إقرار الدراسة خارج المدرسة