السفارة الفرنسية تحيي صنع الله على «التزامه بمكافحة الفساد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 01:09 مساء
سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت السفارة الفرنسية لدى ليبيا التحية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على «التزامه بمكافحة الفساد».

وشاركت السفارة عبر حسابها على «تويتر» تغريدة للمؤسسة، تشير فيها إلى منح صنع الله وسام «بطل مكافحة الفساد» من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء.

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وقالت السفارة إن صنع الله عمل لصالح «وحدة ونزاهة واستقلال» مؤسسة النفط.

وهنأ المجلس الرئاسي، صنع الله، صباح اليوم قائلا إن مؤسسة النفط «لعبت دورا أساسيا في حماية الموارد النفطية، شريان الحياة للاقتصاد الليبي، خلال موجات الصراع التي مرت بها البلاد».

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