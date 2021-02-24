ليبيا تسجل 561 إصابة و26 حالة وفاة جراء «كورونا» خلال 24 ساعة

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 974 حالة شفاء و26 حالة وفاة جراء الوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «337» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 3490 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 2929 عينة، وإيجابية 561 عينة بينها 431 حالة جديدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1290 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و965 عينة مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و262 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و113 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و154 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و80 عينة من المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد.

إضافة إلى 36 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و200 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و23 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، وست عينات من مختبر فرع المركز الوطني سرت، وست عينات من مختبر فرع المركز الوطني تازربو، و84 عينة من مختبر PCR مركز العزل زوارة، وأربع عينات من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، وخمس من مختبر فرع المركز الوطني الجفرة، و126 عينة من مختبر مركز مصراتة الطبي، و13 عينة من مختبر فرع المركز الوطني طبرق، و123 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان.

وبهذا الإعلان، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 131 ألفًا و262 حالة، بينها 11 ألفًا و120 نشطة، 117 ألفا و991 متعافيًا، فيما توفي 2151 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.