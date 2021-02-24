ليبيا تسجل 561 إصابة و26 حالة وفاة جراء «كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 11:54 صباحا
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 974 حالة شفاء و26 حالة وفاة جراء الوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «337» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 3490 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 2929 عينة، وإيجابية 561 عينة بينها 431 حالة جديدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1290 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و965 عينة مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و262 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و113 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و154 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و80 عينة من المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد.

إضافة إلى 36 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، و200 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و23 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، وست عينات من مختبر فرع المركز الوطني سرت، وست عينات من مختبر فرع المركز الوطني تازربو، و84 عينة من مختبر PCR مركز العزل زوارة، وأربع عينات من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، وخمس من مختبر فرع المركز الوطني الجفرة، و126 عينة من مختبر مركز مصراتة الطبي، و13 عينة من مختبر فرع المركز الوطني طبرق، و123 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان.

وبهذا الإعلان، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 131 ألفًا و262 حالة، بينها 11 ألفًا و120 نشطة، 117 ألفا و991 متعافيًا، فيما توفي 2151 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد
دولى
ضربة فنية تهدد بناء الهيكل الهجومي لبرشلونة
رياضة عالمية
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
بوشناف يفكك سلطة الصورة بدار الفقيه
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها