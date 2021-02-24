المنفي والكوني يبحثان مع المشري الاستحقاقات القادمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 11:43 صباحا
لقاء المنفي والكوني مع المشري، 24 فبراير 2021ـ (المكتب الإعلامي للمنفي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وشهد اللقاء التشاور حول الاستحقاقات القادمة، وذلك بحضور أعضاء بمجلس الدولة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي.

وأمس الثلاثاء، بحث المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

ثم التقيا مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، لمناقشة آلية تشكيل واعتماد الحكومة الانتقالية قبل عرضها على مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد في الأيام المقبلة.

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