أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 11:09 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر مناطق جنوب غرب البلاد برياح جنوبية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الطقس سيكون مستقرا على باقي المناطق.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس قليل الغيوم، تتكاثر من حين إلى الآخر، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
الطقس قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
الطقس قليل الغيوم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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