«الرئاسي» يهنئ صنع الله لنيله وسام «بطل مكافحة الفساد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 09:20 صباحا
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله. (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)

هنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لنيله وسام «بطل مكافحة الفساد»، الممنوح من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال المجلس إن مؤسسة النفط «لعبت دورا أساسيا في حماية الموارد النفطية، شريان الحياة للاقتصاد الليبي، خلال موجات الصراع التي مرت بها البلاد»، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

- نورلاند يمنح صنع الله وسام «بطل مكافحة الفساد»

- صنع الله يعلق على منحه الوسام الأميركي «بطل مكافحة الفساد»

وأشار البيان إلى «حرص المجلس الرئاسي على حيادية واستقلالية المؤسسة، والعمل على توفير متطلبات زيادة الإنتاج، واستمرار اتباع ودعم هذه السياسة خلال المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل».

واختتم: «إن المؤسسة التي تدير شؤون النفط، مصدر قوت الليبيين، يتوجب علينا عدم تسييسها أو استخدامها ورقة مساومة في أي ترتيبات سياسية، تحقيقا لهدف بناء دولة المؤسسات والقانون، الدولة المدنية الديمقراطية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد
دولى
ضربة فنية تهدد بناء الهيكل الهجومي لبرشلونة
رياضة عالمية
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
أوكرانيا تتهم روسيا أمام القضاء الأوروبي بتنفيذ «اغتيالات» بحق معارضين
دولى
كندا: البرلمان يعترف بتعرّض الأويغور في الصين لـ«إبادة جماعية»
دولى
الكويت: إغلاق المنافذ البرية والبحرية بدءا من الأربعاء
عربى
واشنطن: حل الدولتين للقضية الفلسطينية «هو الأفضل لمستقبل إسرائيل»
دولى
نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية
دولى
استطلاع: 55% من الليبيين يقرون بتدهور وضعهم المعيشي بعد تفشي «كورونا»
ليبيا
سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الموز والليمون للقضاء على الكلف