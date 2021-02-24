شركة البريقة تعلن السطو على 3 من شاحناتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 09:18 صباحا
شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تعرض ثلاث شاحنات تابعة لها لعملية سطو مسلح.

وأوضحت الشركة أن الواقعة تعود إلى يوم الأحد الماضي، حيث سرق مجهولون حمولات الشاحنات وهي 1800 صندوق من زيوت «الثريا 20/50» و720 صندوقا من زيت «سهيل 40»، وقد تعرضت إحدى الشاحنات لأضرار بالغة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الشاحنات كانت متجهة لمستودعاتها في طرابلس ومصراتة، قادمة من شركة الزاوية لتكرير النفط.

واستأنفت الشركة، في وقت سابق، عمليات سحب الزيوت المصنعة من مصنع خلط الزيوت التابع لمصفاة الزاوية، وبدأت ببيعه للمواطن من خلال محطات الوقود التابعة لها.

وناشدت الجهات الأمنية والضبطية المعنية والمختصة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته.

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