وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء أطفال»

وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري, في برنامج فلوسنا, 23 فبراير 2021. (قناة الوسط)

قال وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، إن الوزارة اكتشفت شحنات مقيدة بأنها غذاء أطفال، ولكنها في الواقع «خمور وترامادول»، مضيفا أن 90% من هذه الشحنات بعد اكتشافها «جرى تقييدها ضد مجهول».

وأضاف فرج بومطاري، خلال استضافته في برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط»، أن هناك خللا كبيرا ومتكررا في المنظومة المالية والتجارية في ليبيا.

وشدد على أن الأمن القومي في ليبيا معرض للخطر بسبب هذه التجاوزات بعمليات الشحن، إذ تم اكتشاف حالات تزوير لأوراق بضائع «لكن لم نكتشف مستوردها»، مضيفا أن الوزارة اعتمدت نظاما لتتبع الشحنات، الذي قد لا يوقف التزوير «لكنه يمكننا من معرفة المستورد لمعاقبته إذا خالف».

وأضاف: «قبل نظام التتبع لا نعرف المعلومات الكافية عن طرفي عملية الشحن»، مؤكدا أن كميات ضخمة من المواد الخطرة والمحظورة دخلت ليبيا السنوات الماضية، كما أن العديد من المخالفات هي غسل أموال وجرائم تهرب ضريبي ومواد محظورة.