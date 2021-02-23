مديرية أمن طرابلس تعلن وفاة سيدة وابنها اختناقا في سيارة أزيل منها «الكتالايزر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 10:15 مساء
مكان مادة الكتالايزر المسؤول عن تنقية عادم السيارة. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، عن «وفاة سيدة وابنها اختناقا في سيارتها التي تم إزالة الكربون منها»، في إشارة إلى مادة «الكتالايزر» التي تعمل منقية لمادة أول أكسيد الكربون من عوادم السيارات الناتجة عن احتراق الوقود.

ورجحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن يكون سبب الوفاة «استنشاق الغاز السام» في السيارة هو ما أودى بحياتهما، مشيرة إلى «وقائع مؤسفة بتقرير الطب الشرعي» عن الحادث.

وطالبت مديرية أمن طرابلس بـ«إجراءات عاجلة لمنع تصدير مادة الكربون (كتالايزر)» التي تعمل منقية لمادة أول أكسيد الكربون من عوادم السيارات، منبها إلى أن «هناك اتجاها لعدة تجار لإعادة تصديرها خارج البلاد نظرا لكونها مادة مرغوبة في الأسواق».

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ونبهت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى المخاطر التي تحدق بسلامة المواطنين التي رصدتها في الآونة الأخيرة جراء بيع مادة الكربون الموجودة بسياراتهم لارتفاع أسعارها التي تصل إلى 3500 دينار.

وأشارت المديرية إلى قرار وزير الداخلية رقم (110) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تهتم بدراسة التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن ظاهرة نزع البلاديوم «كتالايزر» من المركبات اللية، مبينة أن هذا الإجراء «يأتي كخطوة أولى تجاه محاربة ظاهرة إزالته ويتبعها منع بيعه وتصديره».

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