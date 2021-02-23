64 إصابة بفيروس «كورونا» في بلديات الجنوب و46 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 07:52 مساء
عينات تحليل لفيروس كورونا. (أرشيفية: مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 64 إصابة بفيروس «كورونا» في بلديات الجنوب أمس الإثنين، و46 حالة شفاء، كما تم تسجيل حالة وفاة في سبها.

وقال المركز إن المختبر المرجعي التابع له تسلم 217 عينة، أظهرت التحاليل الخاصة بفيروس «كورونا» سلبية 153 حالة منها، بينما تم التأكد من إصابة 64 حالة منها 47 جديدة و17 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على سبها بـ38 حالة منها 23 جديدة و15 مخالطة، وفي الشاطئ 18 حالة منها 16 حالة جديدة وحالتان مخالطتان.

كما سجلت الزيغن حالتين جديدتين، والقطرون ثلاث حالات جديدة، بينما سجلت كل من سمنو وتراغن وأم الأرانب حالة جديدة في كل منها.

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