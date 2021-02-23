جامعة سرت تناقش آخر استعداداتها لاحتضان البلدية جلسات مجلس النواب

اجتماع قيادات جامعة سرت استعدادا لاحتضان البلدية جلسات مجلس النواب، 23 فبراير 2021. (بلدية سرت)

بحثت جامعة سرت آخر استعداداتها لاحتضان البلدية جلسات مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مسؤول الإعلام ببلدية سرت، عقد اليوم اجتماعا موسع ضم رئيس جامعة سرت أ.د أحمد المحجوب، وبحضور وكيل الجامعة أ.د. عبدالسلام أبوخشم، والكاتب العام للجامعة عبدالسلام القمودي، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالجامعة د. محمود الإميل.

كما ضم الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب برئاسة أ. علي الشامي.

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وأوضح مسؤول الإعلام بالبلدية أن الاجتماع تناول بحث الترتيبات والاستعدادات لاحتضان مدينة سرت جلسات مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وكذلك مشاركة الجامعة فى التجهيزات فيما يتعلق بجزء الإقامة والضيافة.