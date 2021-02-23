شكاوى من انقطاع وضعف خدمات الاتصالات والإنترنت في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 06:58 مساء
أحد أبراج الاتصالات، (أرشيفية: الإنترنت)

اشتكى أهالي مدينة بني وليد من انقطاع وضعف في خدمات الاتصالات والإنترنت لشركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا»، حيث تسبب الانقطاع في شلل في بعض القطاعات العامة في المدينة مثل المصارف والجوازات.

وأكد مصدر فني بشركة «هاتف ليبيا» في بني وليد لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن سبب تذبذب وعدم استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات في المدينة «يعود إلى المصدر الرئيسي في مدينة طرابلس».

وأضاف المصدر أن فريق المهندسين على تواصل مستمر مع مهندسي شركة «هاتف ليبيا» في طرابلس وترهونة من أجل إصلاح الخلل الذي أدى إلى ضعف وتذبذب الاتصالات.

كما أدى انقطاع الكهرباء المتكرر على المدينة إلى خسائر وأضرار كثيرة لمحتويات وأجهزة الشركة، مما أدى إلى سوء الخدمات التي يشتكي منها المواطنون هذه الأيام.

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