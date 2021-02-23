المنفي ودبيبة يبحثان مع أعضاء من مجلس النواب بالمنطقة الشرقية آلية اعتماد الحكومة الانتقالية

المنفي ودبيبة مع أعضاء من مجلس النواب بالمنطقة الشرقية, 23 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي المنتخب)

بحث المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي عن المنطقة الشرقية، آلية تشكيل واعتماد الحكومة الانتقالية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الدكتور محمد المنفي، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، آلية تشكيل واعتماد الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد في الأيام القادمة حتى تباشر أعمالها.

وفي وقت سابق من اليوم، عبر دبيبة، عن التطلع إلى الاستمرار في «العمل المشترك البناء» مع الاتحاد الأوروبي، والاستمرار في «تنفيذ وتفعيل الاتفاقات المشتركة التي تم توقيعها أثناء عمل الحكومات السابقة بين الجانبين».

دبيبة يتطلع إلى استمرار العمل «المشترك البناء» مع الاتحاد الأوروبي

جاء ذلك خلال لقاء دبيبة والمنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الثلاثاء، في طرابلس مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ممثلة في السفير خوسيه أنطونيو سابادل، رئيس البعثة، وناتالينا تشيا، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لدبيبة.

كما عبر دبيبة عن التطلع إلى عودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى ليبيا؛ لاستكمال المشاريع التي كانت تشرف عليها، واستكشاف فرص استثمار جديدة في ليبيا.