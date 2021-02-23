دبيبة يتطلع إلى استمرار العمل «المشترك البناء» مع الاتحاد الأوروبي

من لقاء المنفي ودبيبة مع مسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، 23 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لدبيبة)

عبر رئيس الحكومة المختار من قبل الحوار السياسي الليبي عبدالحميد دبيبة، عن التطلع للاستمرار في «العمل المشترك البناء» مع الاتحاد الأوروبي، والاستمرار في «تنفيذ وتفعيل الاتفاقات المشتركة التي تم توقيعها أثناء عمل الحكومات السابقة بين الجانبين».



جاء ذلك خلال لقاء دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي المختار من الحوار السياسي الليبي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الثلاثاء، في طرابلس مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ممثلة في السفير خوسيه أنطونيو سابادل، رئيس البعثة، وناتالينا تشيا، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لدبيبة.



كما عبر دبيبة عن التطلع إلى عودة البعثات الدبلوماسية والشركات الأوروبية إلى ليبيا؛ لاستكمال المشاريع التي كانت تشرف عليها، واستكشاف فرص استثمار جديدة في ليبيا.