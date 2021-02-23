البعثة الأممية تؤكد رغبتها في التنسيق مع «الوفاق» لتنفيذ برامجها الخاصة بالنازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 04:43 مساء
من لقاء معيتيق مع منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، 23 فبراير 2021. (إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء)

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، اليوم الثلاثاء، رغبة البعثة في التنسيق مع حكومة الوفاق لتنفيذ برامجها في مجال النازحين والرعاية الصحية والخدمات الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء غانيون والوفد المرافق لها مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك».

- جلالة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعرضان تحديات العمل الإنساني والنازحين في ليبيا

وخلال اللقاء، أكد معيتيق «أهمية دور الأمم المتحدة في تنفيذ برامج الاستجابة السريعة خلال الأزمات، التي تشهدها الدول»، في إشارة لعودة النازحين إلى منازلهم في مناطق الاشتباكات في كل من طرابلس وسرت وبنغازي ودرنة، وفق البيان.

من لقاء معيتيق مع منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، 23 فبراير 2021. (إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء)
من لقاء معيتيق مع منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، 23 فبراير 2021. (إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوكرانيا تتهم روسيا أمام القضاء الأوروبي بتنفيذ «اغتيالات» بحق معارضين
دولى
كندا: البرلمان يعترف بتعرّض الأويغور في الصين لـ«إبادة جماعية»
دولى
الكويت: إغلاق المنافذ البرية والبحرية بدءا من الأربعاء
عربى
واشنطن: حل الدولتين للقضية الفلسطينية «هو الأفضل لمستقبل إسرائيل»
دولى
نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية
دولى
استطلاع: 55% من الليبيين يقرون بتدهور وضعهم المعيشي بعد تفشي «كورونا»
ليبيا
سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
بريطانيا تحظر موقتًا دخول طائرات بوينغ 777 أجواءها بعد اشتعال محرك في الولايات ...
دولى
محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آيس كريم النوتيلا