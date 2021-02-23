البعثة الأممية تؤكد رغبتها في التنسيق مع «الوفاق» لتنفيذ برامجها الخاصة بالنازحين

من لقاء معيتيق مع منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، 23 فبراير 2021. (إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء)

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، اليوم الثلاثاء، رغبة البعثة في التنسيق مع حكومة الوفاق لتنفيذ برامجها في مجال النازحين والرعاية الصحية والخدمات الإنسانية.



جاء ذلك خلال لقاء غانيون والوفد المرافق لها مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك».

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وخلال اللقاء، أكد معيتيق «أهمية دور الأمم المتحدة في تنفيذ برامج الاستجابة السريعة خلال الأزمات، التي تشهدها الدول»، في إشارة لعودة النازحين إلى منازلهم في مناطق الاشتباكات في كل من طرابلس وسرت وبنغازي ودرنة، وفق البيان.

من لقاء معيتيق مع منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، 23 فبراير 2021. (إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء)

من لقاء معيتيق مع منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، 23 فبراير 2021. (إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء)