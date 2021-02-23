ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا

رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة (أرشيفية: الإنترنت).

نفت مالطا وجود أي مشكلة مع ليبيا، ردا على تصريحات لرئيس الحكومة المختار من ملتقى الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة، وقال فيها إنه «لن يجتمع مع نظيره روبرت أبيلا، حتى تبدأ مالطا في إظهار الاحترام لليبيين».

وأصر وزير الشؤون الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو على أنه «لا توجد مشكلة» مع ليبيا، وأن الدولتين «تخططان للعمل معًا في عدة مجالات مهمة»، وفق ما نقلته جريدة «تايمز أوف مالطا»، اليوم الثلاثاء.

والسبت الماضي، أطلق دبيبة تحذيرا للدول التي قال إنها «لا تعامل الليبيين باحترام»، مشيرا إلى مالطا في هذا السياق، وذلك في خطاب ألقاه أمام شيوخ وأعيان مدينة طبرق، ورؤساء بلديات بالمنطقة الشرقية ورجال الأعمال.

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وفي بيان صدر أمس الإثنين ، قال بارتولو إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا يان كوبيش، أكد خلاله دعمه عقد جلسة لمجلس النواب الليبي مكتمل النصاب لمنح الثقة للسلطة الجديدة، التي ستكون مهمتها الذهاب بليبيا إلى صناديق الاقتراع نهاية العام الجاري.