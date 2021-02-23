المنفي ودبيبة يبحثان مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية توحيد الجيش ودعم لجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 01:02 مساء
اجتماع المنفي ونائبيه ودبيبة مع القيادات العسكرية في المنطقة الغربية، 23 فبراير 2021،، (المكتب الإعلامي للمنفي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وحضر الاجتماع نائبا المنفي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي، اليوم الثلاثاء.

وشارك في الاجتماع رئيس أركان قوات حكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء أسامة اجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء عادل الزدام، وآمر قوة مكافحة الإرهاب العميد فتح الله أبوفاس، وآمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

كما تواجد أيضا آمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس وفد «الوفاق» في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء أحمد علي أبوشحمة، وأعضاء الوفد، وهم العميد مختار ميلاد النقاصة، والعميد الفيتوري خليفة اغريبيل، والعميد مصطفى علي يحيى، العميد رضوان الغراري.

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