«مكافحة الأمراض»: 489 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 12:09 مساء
أحد عناصر فريق الرصد ببني وليد يطالع نتائج على جهاز التحاليل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 897 مصابا، في حين توفى 9 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

واستلم المركز 2826 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 362 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 768 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 350 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 125 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 217 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 75 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 46 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 401 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 56 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 84 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 78 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 264 عينة.

ووصل إجمالي إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 130 ألفا و701 حالة، منها 11 ألفا و559 نشطة، و117 ألفا و17 متعافى، و2125 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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