«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية مساء اليوم، تتراوح سـرعتها بين 25 و30 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون خلال فترة نشاط الرياح، بينما لن يتجاوز ارتفاع الموج 2.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت، وبين 25 و30 عقدة مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر يصل مساء اليوم إلى 2.5 متر على الساحل من زوارة إلى طرابلس، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.