«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 11:21 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية مساء اليوم، تتراوح سـرعتها بين 25 و30 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون خلال فترة نشاط الرياح، بينما لن يتجاوز ارتفاع الموج 2.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت، وبين 25 و30 عقدة مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر يصل مساء اليوم إلى 2.5 متر على الساحل من زوارة إلى طرابلس، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سـرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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