ضبط متهم بسرقة أسلاك كهرباء في طرابلس

المتهم بسرقة أسلاك كهرباء في طرابلس، 23 فبراير 2021، (مديرية أمن طرابلس)

ضبطت وحدة التحري والتحقيق بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، شخصا، سوري الجنسية، متهما في واقعة سرقة أسلاك كهرباء.

وصدر بحق المتهم أمر ضبط وإحضار الصادر بحقه من قبل مكتب النائب العام، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال الكهربائية، حيث أرجعت الشركة العامة للكهرباء الأمر إلى ظاهرة سرقة أسلاك ومعدات الشركة، ودعت في بيانات سابقة أجهزة الأمن إلى مواجهة تلك الظاهرة.