أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق غرب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 10:31 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد برياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 15 و25 درجة مئوية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس قليل الغيوم، التي تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية ثم جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
الطقس قليل الغيوم، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
الطقس قليل الغيوم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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