مالطا تدعو إلى «تحقيق شفاف» في واقعة موكب باشاغا

وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، (أرشيفية: الإنترنت)

ندد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو بما وصفه «محاولة اغتيال» وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في جنزور، داعيا إلى فتح «تحقيق شفاف».

وقال إن هذا «العمل العنيف» يهدد العملية السياسية الجارية في ليبيا، حسب بيان صادر أمس الإثنين، ونقلته جريدة «مالطا توداي».

وأشار إلى انضمام بلاده إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش في «إدانة محاولة الاغتيال، والتعبير عن القلق بشأنها».

وجدد مناشدته جميع الأطراف «الالتزام بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتوحيد الجهود لبناء ليبيا آمنة ومزدهرة».

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة التي جرت الأحد الماضي، قالت فيها إن «سيارة مصفحة قامت بالرماية على موكب الوزير، لكن عناصر تأمينه تعاملت معها، مما أدى إلى تعرض أحدهم للإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث»، في حين قال جهاز «دعم الاستقرار»، في بيان، إن «حراسات باشاغا فتحوا النار على تلك السيارة (التابعة له) خلال مرورها قرب الموكب».

وفي أول تصريح له عقب تلك الواقعة، قال باشاغا إنه «نجا من محاولة اغتيال خطط لها جيدا، وإنها لم تكن من قبيل الصدفة».