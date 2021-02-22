بوقادوم: الليبيون توصلوا إلى قناعة بحسم شرعية القيادة بناء على دعوات الجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 22 فبراير 2021, 07:03 مساء
وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادم. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن الليبيين توصلوا إلى قناعة بضرورة حسم شرعية القيادة بناء على دعوات بلاده، وجاء ذلك تعليقا على انتخاب سلطة انتقالية جديدة اختارت خلالها عبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة ضمن تشكيلة ضمت أيضا محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

وحول العلاقات الجزائرية مع السلطة الجديدة كشف بوقادوم في مقابلة مع قناة «فرنس 24» اليوم الإثنين عن زيارة مرتقبة يجريها دبيبة قريبا إلى بلاده بعد اتصال تلقاه من رئيس الحكومة المعين، وكذلك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني.

وأشار الوزير إلى دور الجزائر في توصل الليبيين إلى تسوية سياسية بعد خطوات اتخذوها خلال اجتماعات عقدت في جنيف وطرابلس وبنغازي، قائلا إنهم «اقتنعوا في النهاية بخطة اقترحها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ولا سيما بعدما دعا إلى حسم شرعية القيادة في ليبيا، وألح على إجراء انتخابات من المحتمل أن تتم أواخر السنة» يضيف بوقادوم.

واستدركت الجزائر غيابها المفاجئ لأشهر عن الساحة الإقليمية أواخر شهر يناير الماضي بجولة قادت بوقادوم إلى طرابلس بعدما تنبهت إلى انفلات الملف الليبي من أيديها لصالح مصر والمغرب وتونس التي كان لها نصيب كبير في احتضان جولات من الحوار السياسي والاقتصادي والأمني.

وتنقضي بعد أيام مهلة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، سبقها عقد أول اجتماع من نوعه للمجلس الرئاسي مساء الأحد مع دبيبة في طرابلس لمناقشة استكمال تشكيل الطاقم الوزاري، لكن تبقى أكبر عقبة في وجوب توفير النصاب اللازم من مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة.

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