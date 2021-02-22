انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني ببلديات الجنوب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 22 فبراير 2021, 06:43 مساء
حفل انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهد مركز الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال في مدينة سبها، اليوم الإثنين، انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور المفوض بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين الورضمي.

وقال الورضمي لـ«بوابة الوسط» إن البرنامج يهدف إلى تدريب الشباب والمرأة لتعزيز بناء السلام والاستقرار من أجل التعايش السلمي خصوصا في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا.

واعتبر الورضمي أن هذه المرحلة هي مرحلة «تدريب وتطوير» لرفع كفاءة العناصر البشرية من أجل تحقيق التنمية المكانية، مبينا أن «تدريب شباب فزان في مكان واحد يسهم في تعزيز العلاقات وإرساء قواعد السلام».

وأكد الورضمي أنهم في وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق يسعون إلى خلق مؤسسات وتأهيل الكوادر الوطنية التي تحتاجها السوق الليبية، خصوصا في المهن الحرفية مثل الكهرباء والنجارة والسباكة إلى جانب صيانة التكييف والسيارات.

وأشار المفوض بوزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني إلى أن انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب تزامن مع الاحتفالات بالعيد العاشر لثورة 17 فبراير للتأكيد على أن «ليببا سوف تبنى بسواعد شبابها».

حضر انطلاق البرنامج عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية ومديري مكاتب العمل بالمنطقة الجنوبية، وعدد من الخبراء في مجالات مختلفة.

حفل انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
حفل انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
بريطانيا تحظر موقتًا دخول طائرات بوينغ 777 أجواءها بعد اشتعال محرك في الولايات ...
دولى
محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حلم ريال مدريد في مبابي وهالاند بـ 852 مليون يورو