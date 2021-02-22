انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني ببلديات الجنوب

حفل انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهد مركز الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال في مدينة سبها، اليوم الإثنين، انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور المفوض بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين الورضمي.

وقال الورضمي لـ«بوابة الوسط» إن البرنامج يهدف إلى تدريب الشباب والمرأة لتعزيز بناء السلام والاستقرار من أجل التعايش السلمي خصوصا في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا.

واعتبر الورضمي أن هذه المرحلة هي مرحلة «تدريب وتطوير» لرفع كفاءة العناصر البشرية من أجل تحقيق التنمية المكانية، مبينا أن «تدريب شباب فزان في مكان واحد يسهم في تعزيز العلاقات وإرساء قواعد السلام».

وأكد الورضمي أنهم في وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق يسعون إلى خلق مؤسسات وتأهيل الكوادر الوطنية التي تحتاجها السوق الليبية، خصوصا في المهن الحرفية مثل الكهرباء والنجارة والسباكة إلى جانب صيانة التكييف والسيارات.

وأشار المفوض بوزارة العمل في حكومة الوفاق الوطني إلى أن انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب تزامن مع الاحتفالات بالعيد العاشر لثورة 17 فبراير للتأكيد على أن «ليببا سوف تبنى بسواعد شبابها».

حضر انطلاق البرنامج عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية ومديري مكاتب العمل بالمنطقة الجنوبية، وعدد من الخبراء في مجالات مختلفة.

حفل انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حفل انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حفل انطلاق البرنامج التدريبي الوظيفي والفني لبلديات الجنوب في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)