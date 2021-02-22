ضبط شخصين بحوزتهما خزنة حديدية بها 370 ألف دولار مزورة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 05:48 مساء
المبلغ المالي المزور الذي عثر عليه بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، ضبط شخصين بحوزتهما خزنة حديديه بها 370 ألف دولار «مزورة»، منوهة «بأن الخزنة الحديدية عند ضبطها كانت موجودة بكرتونة ورقية عليها مستند يوضح أنه قد تم شحنها من دولة السعودية العربية إلى العاصمة طرابلس».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه في إطار التعاون بين قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان، وجهاز المباحث الجنائية فرع الجبل بمدينة غريان «تم ضبط كل من المدعو (أ م ر) والمدعو (م ر ع) لحيازتهما خزنة حديدية بها مبلغ مالي 370 ألف دولار، وذلك حسب الضبط والعد والتحريز أثناء ضبطهما بمحل خاص باسخراج ونسخ المفاتيح، وذلك لأجل فتح الخزنة الحديدة موضوع الواقعة».

وأكدت وزارة الداخلية التحقيق مع المتهمين «بخصوص تداول وحيازة العملة لكونها مزورة»، وإحالة المتهمين والأوراق النقدية المضبوطة إلى النيابة العامة، وذلك من حيث الاختصاص.

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