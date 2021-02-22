«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 03:46 مساء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية، تصل سرعتها إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، اليوم الإثنين؛ فيما تكون الرياح شمالية شرقية على ساحل بنغازي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين 20 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وبين 15 و20 عقدة على ساحل مصراتة وسرت.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.00 متر، ويصل غدًا إلى 2.50 متر على الساحل من زوارة الى طرابلس.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على أقصي الساحل.
- الرياح شمالية شرقية، وتكون شمالية غربية علي ساحل الجبل الأخضر وطبرق، تتراوح سـرعته بين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و2.00 متر، يصل اليوم إلى 2.50 متر على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 17 و19 درجة.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة اليوم على ساحل الجبل الأخضر وطبرق بسبب اضطراب البحر .

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم الإثنين، 22 فبراير 2021. (المركز الوطني للأرصاد)
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