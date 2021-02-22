المنفي يشيد بدور «الهلال الأحمر» باعتبارها «من أوائل المؤسسات الموحدة» في البلاد

المنفي خلال لقائه وفد جمعية الهلال الأحمر، 22 فبراير 2021، (المكتب الإعلامي للمنفي)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي، محمد المنفي بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي، «على اعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد، ولجهود متطوعيها في مواجهة كافة التحديات التي مرت بها» الجمعية.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للجمعية مرعي الدرسي والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس، حسب بيان مكتبه الإعلامي.

وتحدث المنفي عن أولويات المجلس وحكومة الوحدة، التي في مقدمتها «توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية»، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لها، كما وعد بالعمل لتمكين الشباب من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة.

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بدوره، هنأ الدرسي، المنفي على اختياره من الملتقى، مضيفًا أن الهلال الأحمر كمؤسسة غير حكومية ستدعم المجلس والحكومة، «في إطار المصالحة الوطنية، ونبذ العنف والتفرقة بين الليبيين».