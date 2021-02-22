حومة يصل طرابلس للتشاور بشأن عقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 02:41 مساء
حومة لدى وصوله مطار معيتيقة، 21 فبراير 2021، (صفحة النواب المجتمعين في طرابلس)

وصل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة إلى العاصمة طرابلس رفقة عدد من النواب

واستقبل النائب محمد آدم لينو، حومة والنواب في مطار معيتيقة الدولي، حسب بيان صفحة النواب المجتمعين في طرابلس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات بشأن «عقد جلسة لمجلس النواب مكتملة النصاب في أجل قريب؛ ليقوم بدوره في تنفيذ خارطة الطريق، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

وأمس الأحد، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مخاطبة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لعقد اجتماع لمجلس النواب في مدينة سرت وذلك لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي حين رحب المجلس التسييري لبلدية سرت ومجلس الحكماء والأعيان ومديرية الأمن بعقد الجلسة في المدينة، موضحين «توافر الاشتراطات التنظيمية والأمنية لعقدها».

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