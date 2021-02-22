طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 12:59 مساء
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 415 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 297 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيًا بـ55 حالة، ثم سبها بـ39 حالة، و34 حالة في الزنتان، و14 حالة في غريان، و13 حالة في القطرون، و12 حالة في ظاهر الجبل.

و8 حالات في زليتن، و7 حالات في كل من بني وليد والقره بوللي، و5 حالات في زلطن، و3 حالات في كل من سرت والشاطئ، وحالتان في كل من الزاوية الغرب والرياينة وكاباو والماية وتازربو، وحالة واحدة في صبراتة والخمس والمنشية الجميل ويفرن ووادي عتبة وجادو وزوارة والعوينية

وتماثل للشفاء 763 مصابًا بواقع 620 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من الخمس والزنتان، و40 حالة في السائح، و31 حالة في مصراتة، و58 حالة في سبها، و10 حالات في زوارة، في حين توفي مصابان في العجيلات والبوانيس.

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