«مكافحة الأمراض»: 415 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 763 حالة

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 763 مصابًا، في حين توفي اثنان آخران، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 2108 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 402 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 720 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 298 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 103 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 141 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 65 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 42 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 139 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 6 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 185 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة عينتان.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 130 ألفا و212 حالة، منها 11 ألفا و976 نشطة، و116 ألفا و120 متعافى، في حين توفى 2116 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.