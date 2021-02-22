المنفي يعقد اجتماعا مع اللافي والكوني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 11:07 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي محمد المنفي، 15 فبراير 2021، (المكتب الإعلامي للمنفي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي محمد المنفي مع نائبيه عبدالله اللافي و موسى الكوني.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن الاجتماع «تناول آخر المستجدات».

وأمس الأحد، اجتمع المنفي ونائباه مع رئيس الحكومة المختارة من الملتقى عبدالحميد دبيبة، لمناقشة آلية عمل اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور مسؤولي اللجنة.

وناقش المنفي الصعوبات التي تواجه اللجنة، وطرق حلها، واستعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الفيروس، مشددا على «دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
وليامز وفيلتمان يحددان 5 مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آيس كريم النوتيلا