تفعيل خدمة «4G» في مرادة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 10:24 صباحا
برج اتصالات. (أرشيفية: االإنترنت)

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية التابعة للشركة القابضة للاتصالات تفعيل خدمة «4G» إلى منطقة مرادة.

جاء ذلك في بيان الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي منتصف فبراير الجاري، أعلنت الشركة وصول خدمات الجيل الرابع إلى غدوة، كما كشفت عن تفعيل خدمة خدمة الإنترنت «4G LTT» في بلدية نسمة، يناير الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، كشف مدير مكتب اتصالات الواحات، فرج علي عثمان، أن شركة ليبيا للاتصالات انتهت من تركيب المعدات الخاصة بخدمة الجيل الرابع «4G» بمدن أوجلة وجالو وإجخرة.

كما فعلت شركة «المدار الجديد» للهاتف المحمول، في أكتوبر الماضي، الخدمة نفسها في مدينة بني وليد.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: تحديات محلية ودولية في انتظار السلطة الجديدة
ليبيا
وليامز وفيلتمان يحددان 5 مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آيس كريم النوتيلا