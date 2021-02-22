مؤسسة النفط و«عمل الوفاق» تناقشان تنفيذ مشاريع صغرى ومتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 09:44 صباحا
اجتماع قيادات مؤسسة النفط ووزارة العمل بحكومة الوفاق، 21 فبراير 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق إطلاق برنامج لتنفيذ مشاريع صغرى ومتوسطة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، وإقامة البرامج التدريبية لدعم الشباب وخلق فرص العمل هناك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في المؤسسة أمس الأحد، برئاسة رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله ووزير العمل المهدي الأمين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعطى الأمين لمحة عن الفرص التدريبية التي وفرتها الوزارة في عدة مناطق، والنتائج التي تحققت، مشيرًا إلى أن الوزارة «ترغب في توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسة في هذا الجانب، وتوحيد الجهود والاستفادة من خبرة وتجربة الطرفين».

وأوضح صنع الله أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة لديها تجارب سابقة ناجحة بالخصوص، مؤكدًا السعي إلى توسيع التعاون مع الوزارة في تنفيذ المشاريع الصغرى والمتوسطة من خلال إطلاق هذا البرنامج في المناطق النفطية، ودعم الشباب هناك

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