«الأعلى للدولة» يدعو إلى «ضبط النفس» بعد حادث موكب باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 12:51 صباحا
شعار المجلس الأعلى للدولة (الإنترنت).

أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا، الأحد، بشأن حادث موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

ودعا المجلس النائب العام إلى «إجراء تحقيق سريع وزنيه لمحاسبة المتورطين»، وفق ما نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

كما دعا في البيان نفسه «الجميع إلى ضبط النفس، واتباع الطرق القانونية عبر مؤسسات الدولة لمعالجة هذه الحادثة، وإفساح المجال للجهات المختصة لتقصي الحقائق حول الواقعة بالطرق المشروعة».

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها مساء الأحد، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا و«عدم تعرضه لأي أذى» وذلك عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودته إلى مقر إقامته.

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