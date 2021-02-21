السراج يدعو النيابة العامة للتحقيق فيما تعرض له موكب باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 11:51 مساء
السراج متحدثا خلال الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا. الخميس 24 ديسمبر 2020. (حكومة الوفاق)

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خطابا، الأحد، إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، بخصوص «الواقعة التي حدثت مساء اليوم أثناء مرور موكب وزير الداخلية».

وأضاف: «نأمل منكم تكليف أحد العناصر من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه في فعل يشكل جريمة وإبلاغنا بنتائج التحقيقات»، بحسب نص الخطاب الذي اطلعت على نسخة منه «بوابة الوسط».

إطلاق نار على موكب باشاغا
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها مساء الأحد، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا و«عدم تعرضه لأي أذى» وذلك عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودته إلى مقر إقامته.

ومن جهته، اعتبر جهاز دعم الاستقرار، التابع لحكومة الوفاق الوطني، أن ما حدث بالطريق الساحلي في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس هو «سوء تنسيق وتصرف من حراسات» المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا، نافيًا أي محاولة لاغتياله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يعبر «موتيما» الكونغولي لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
الولايات المتحدة: تكساس تستعيد الكهرباء وتعاني لتأمين مياه الشرب
دولى
الأرجنتين: وزيرة جديدة للصحة بعد فضيحة تتعلق بتوزيع اللقاحات ضد كورونا
دولى
«فرانس برس»: ترامب يلقي أول خطاب منذ مغادرته البيت الأبيض الأسبوع المقبل
دولى
ليفانتي يقدم خدمة لريال مدريد وبرشلونة بإسقاط أتلتيكو لأول مرة منذ 72 مباراة
رياضة عالمية
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية خلال العقد المقبل
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
عكس التيار: العوائق أمام الانتخابات وخارطة الطريق إليها
فيديو
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأميركية (فيديو)