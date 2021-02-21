كوبيش يؤكد للمنفي دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 10:46 مساء
من اليمين رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص رئيس بعثها للدعم في ليبيا يان كوبيش لرئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي «دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كوبيش، مساء اليوم الأحد، مع المنفي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط» إن كوبيش والمنفي بحثا خلال الاتصال الهاتفي مواصلة دعم نتائج الحوار السياسي الليبي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن كوبيش أجرى مساء أمس اتصالات هاتفيا مع المنفي «ناقشا فيها سبل المضي قدماً في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة».

وأضافت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أن كوبيش جدد للمنفي «تأكيد دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي».

وأصدر رئيس مجلس الأمن يوم 9 فبراير الجاري بيان أعرب فيه عن «ترحيب مجلس الأمن  بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات».

ودعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا «إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع»، والبدء بالتحضيرات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وتحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

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