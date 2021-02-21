«داخلية الوفاق» تؤكد سلامة باشاغا عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها مساء اليوم الأحد، سلامة المفوض بالوزارة فتحي باشاغا و«عدم تعرضه لأي أذى» وذلك عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس عند الساعة الثالثة بعد الظهر أثناء عودته إلى مقر إقامته.

وقالت الوزارة إن «مأموري الضبط القضائي قاموا بإجراءات الاستدلال القانونية والتحفظ على الضالعين بارتكاب الواقعة»، وإحالة القضية إلى مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي بما يكفل عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأوضحت الوزارة أن «سيارة مسلحة نوقع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلة رشاشة» لكن «العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية قامت بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم».

وتمنت الوزارة في ختام البيان الشفاء العاجل لعنصر الحراسات الذي أصيب أثناء تأدية واجباته الوظيفية، مؤكدة استمرارها وكافة الأجهزة والقطاعات الأمنية بممارسة أعمالها والاضطلاع بواجباتها في بسط الأمن وانفاذ القانون وملاحقة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.