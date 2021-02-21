عماري يبحث مع القائمة بالأعمال البريطانية دعم مخرجات حوار جنيف وخارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 05:06 مساء
لقاء عماري مع القائمة بالأعمال البريطانية. الأحد 21 فبراير 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، مع القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا، فلور ويلسون، دعم مخرجات حوار جنيف وخارطة الطريق وصولًا إلى الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن لقاء عماري وويلسون، الذي جرى بحضور رئيس القسم السياسي بالسفارة البريطانية، جيمس ترنر، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عضو المجلس الرئاسي محمد عماري أكد خلال اللقاء، الذي جرى بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وأشارت إلى أن الجانبين تطرقا «لآخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية والعمل المشترك لدعم مخرجات حوار جنيف وخارطة الطريق وصولًا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

لقاء عماري مع القائمة بالأعمال البريطانية. الأحد 21 فبراير 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
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