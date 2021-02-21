كوبيش يلتقي أعضاء بالهيئة التأسيسية للدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 04:11 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش. (صفحة البعثة على فيسبوك)

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المبعوث الخاص يان كوبيش التقى اليوم الأحد عددًا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وأطلعوه على مسار عملهم، مشيرين إلى أنهم أنجزوا مهمتهم في يوليو 2017.

كما ناقش المبعوث الأممي معهم الترتيبات اللازمة «التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنيها»، وذلك لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، «التي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم»، وفق البعثة.

وأجرى كوييش، مساء أمس السبت، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي، وناقشا «سبل المضي قدمًا في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة».

وأكد المعبوث الأممي دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، خاصة أن رئيس المجلس أصدر بيانًا في 9 فبراير الجاري يرحب فيه بـ«الاتفاق الذي توصل إليه الملتقى بشأن سلطة تنفيذية موقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات».

ودعا المجلس السلطة التنفيذية الموقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع، على النحو الوارد في خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والبدء بالتحضيرات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في ديسمبر المقبل. كما دعا مجلس الأمن أيضًا السلطة التنفيذية الموقتة إلى تحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

وشددت البعثة الأممية على اهتمامها بـ«التواصل مع الأطراف الليبية لتسريع وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ومساعدة ليبيا على بدء السلطة التنفيذية الموقتة الجديدة مهامها».

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