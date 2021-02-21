الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها من طرابلس وبنغازي إلى القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 03:49 مساء
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية بدء استئناف تشغيل الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة، بعد انقطاعها لعدة أشهر.

وقالت الشركة إن استئناف رحلاتها جاء بعد مباحثات واتصالات أجراها المدير العام للشركة الطيار جلال الشاردة، خلال الأيام الماضية مع المسؤولين في قطاع النقل الجوي والطيران المدني الليبي والمصري، والتي انبثق عنها «نتائج مفرحة».

وبحسب بيان للشركة، تم الاتفاق رسمياً على استئناف تشغيل قطاع طرابلس/القاهرة/طرابلس بنحو أربع رحلات أسبوعيا، وقطاع بنغازي/القاهرة/بنغازي بنحو رحلتين، فيما سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الرحلات رسمياً في الأيام القليلة القادمة.

الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها إلى الإسكندرية

والخميس استأنفت شركة الخطوط الجوية الليبية، أولى رحلاتها إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية شمال مصر، وذلك بعد أكثر من عام من توقف رحلات الناقل الوطني إلى الأراضي المصرية، وفق «بوابة الأهرام» المصرية.

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