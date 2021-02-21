المنفي ونائباه ودبيبة يلتقون اللجنة الاستشارية لمواجهة «كورونا»

المنفي ونائباه اللافي والكوني مع دبيبة في أول اجتماع بين الرباعي منذ اختيارهم لإدارة المرحلة الانتقالية، 21 فبراير 2021.

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، إضافة إلى رئيس الحكومة المختارة من الملتقى عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، مع مسؤولي اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، في مدينة طرابلس.



وناقش المنفي مع أعضاء اللجنة آلية عملها والصعوبات التي تواجهها وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره، وكذلك استعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الفيروس.



وشدد على «دعم عمل اللجنة وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن»؛ وذلك في وقت تشكو فيه بعض المراكز الطبية والصحية في بعض مناطق البلاد من قلة الإمكانات المتوافرة لمواجهة الوباء.