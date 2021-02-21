المنفي يؤكد ضرورة توفير لقاح كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 21 فبراير 2021, 03:31 مساء
محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني وعبدالحميد دبيبة مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، 21 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي المنتخب في الحوار السياسي، الدكتور محمد المنفي، دعم عمل اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في البلاد بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس الحكومة المنتخبة في الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، بطرابلس مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا.

وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها، وطرق حلحلتها للتصدي للوباء والحد من انتشاره.

كما بحث المنفي مع اللجنة، استعدادات مراكز العزل والإيواء واحتياجاتها اللازمة لمواجهة الوباء.

محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني وعبدالحميد دبيبة مع اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، 21 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)
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