إيقاف العمل بالمختبر المرجعي أجدابيا بسبب نفاد مشغلات أجهزة «P.C.R»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 03:04 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – أجدابيا، إيقاف العمل بالمختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – أجدابيا بدءا من اليوم، بسبب نفاد جميع مشغلات أجهزة كشف «P.C.R».

وقالت اللجنة إن العمل بالمختبر سيبقى متوقفا إلى حين توافر المشغلات.

تسجيل 1052 حالة شفاء من فيروس كورونا في ليبيا خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1052 حالة شفاء من فيروس كورونا في ليبيا أمس، و472 إصابة و26 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم أمس 2485 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2013 عينة، فيما تأكدت إصابة 472 حالة منها 317 جديدة و155 مخالطة.

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